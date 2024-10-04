В перинатальном центре Видного приступили к работе новые специалисты

В Видновском перинатальном центре начали свою работу два новых специалиста: анестезиолог-реаниматолог Ярослав Адамов, акушер-гинеколог отделения патологии беременности Кира Мерзликина. Оба врача родились в семье медиков, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Старшие коллеги с заботой относятся к нам, молодым специалистам, приглашают на интересные случаи, помогают на дежурстве, дают советы, учат работать головой и руками. Решила, что хочу быть именно тут. Мои мечты и реальность полностью совпали», — поделилась акушер-гинеколог Кира Мерзликина.

В пресс-службе добавили, что акушер-гинеколог Кира Мерзликина окончила Белгородский государственный университет, там же прошла ординатуру и пришла на работу в Видновский перинатальный центр. В марте 2024 года после работы терапевтом в центре неотложной помощи, анестезиолога-реаниматолога Ярослава Адамова распределили в Видновский перинатальный центр.

«После получения аккредитации стал „молодым специалистом“ отделения анестезиологии и реанимации. Отношения с коллегами более чем комфортные. Никто никогда не откажет в совете или помощи, все поддерживают и с первого дня ординаторов приняли по-родительски», — рассказывает анестезиолог-реаниматолог Ярослав Адамов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.