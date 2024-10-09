В патологоанатомическое отделение Раменской больницы поступило новое оборудование

По распоряжению губернатора Московской области и в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья в 2024 году» в патологоанатомическое отделение было доставлено новое оборудование: аппарат для заключения гистологических препаратов, станция заливки гистологических образцов в парафин и автоматический ротационный микротом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как говорят специалисты, применение нового оборудования способствует унификации процесса приготовления образцов для последующего микроскопического исследования, что в свою очередь способствует повышению качества диагностики и увеличению объема исследований.

«В этом году мы получили новое оборудование для исследований, ввиду увеличения объемов работы с прижизненной биопсией. Население Раменского городского округа и городского округа Бронницы растет, жители прикрепляются к нашей больнице, поэтому исследований и операций проводится все больше. В год выполняет порядка 12 тысяч прижизненных исследований, благодаря которым лечащие врачи имеют возможность поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. И с каждым годом эта цифра только увеличивается», — рассказала заведующий патологоанатомическим отделением Раменской больницы Людмила Трефилова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.