В Орехово-Зуевском округе 23 августа пройдет онкоскрининг

23 августа в Центре амбулаторной онкологической помощи Орехово-Зуевской больницы состоится День здоровья. Пациенты смогут пройти обследование у врачей-онкологов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В рамках онкоскрининга можно будет:

сделать цитологическое исследование шейки матки;

пройти диагностику новообразований кожи;

выполнить маммографию или УЗИ молочных желез (в зависимости от возраста и показаний);

сдать ПСА-тест на рак простаты;

пройти тест на наличие скрытой крови.

Прием проведут врачи-онкологи Александр Попов, Хакимзода Хамза и Ёров Мухаммаднаби.

«Очень важно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Благодаря регулярной диагностике можно вовремя обнаружить онкологические заболевания. Профилактика помогает предотвратить развитие рака, увеличить шансы на полное выздоровление и избежать рецидивов после лечения», — прокомментировал врач-гинеколог-онколог Александр Попов.

День открытых дверей будет проходить в центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Орехово-Зуевской больницы 23 августа, с 09:00 до 14:00 по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13, здание поликлиники, 2 этаж.

С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Консультацию по онкоскринингу можно получить по телефону: 8(496)425-74-52.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.