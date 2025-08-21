В Орехово-Зуевском округе 23 августа пройдет онкоскрининг
Фото - © Орехово-Зуевская больница
23 августа в Центре амбулаторной онкологической помощи Орехово-Зуевской больницы состоится День здоровья. Пациенты смогут пройти обследование у врачей-онкологов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В рамках онкоскрининга можно будет:
- сделать цитологическое исследование шейки матки;
- пройти диагностику новообразований кожи;
- выполнить маммографию или УЗИ молочных желез (в зависимости от возраста и показаний);
- сдать ПСА-тест на рак простаты;
- пройти тест на наличие скрытой крови.
Прием проведут врачи-онкологи Александр Попов, Хакимзода Хамза и Ёров Мухаммаднаби.
«Очень важно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Благодаря регулярной диагностике можно вовремя обнаружить онкологические заболевания. Профилактика помогает предотвратить развитие рака, увеличить шансы на полное выздоровление и избежать рецидивов после лечения», — прокомментировал врач-гинеколог-онколог Александр Попов.
День открытых дверей будет проходить в центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Орехово-Зуевской больницы 23 августа, с 09:00 до 14:00 по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13, здание поликлиники, 2 этаж.
С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.
Консультацию по онкоскринингу можно получить по телефону: 8(496)425-74-52.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.
«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.