В онкодиспансере Подмосковья проходит выставка детских рисунков к 80-летию Победы

В Московском областном онкологическом диспансере состоялась трогательная и вдохновляющая выставка детских рисунков «Мы-наследники Победы», посвященная 80-летию Великой Победы. Это мероприятие, организованное при поддержке первичной профсоюзной организации, объединило в себе память о героическом прошлом и светлую надежду на будущее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«9 мая — особенный день для каждого россиянина. В этот день мы вспоминаем подвиги наших предков, их мужество и самоотверженность. Выставка детских рисунков стала символом преемственности поколений, напоминанием о том, как важно сохранять и передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям. Экспозиция разместилась в холле диспансера, создавая атмосферу тепла и благодарности. Каждый рисунок — это уникальная история, рассказанная глазами ребенка. И наш каждый участник выставки получил памятный приз для дальнейшей реализации своих творческих навыков», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации областного онкодиспансера Борис Скибенко.

Проведение такой выставки в стенах медицинского учреждения имеет особое значение. Она стала не только культурным событием, но и актом поддержки для пациентов и сотрудников диспансера. В эти дни каждый посетитель мог почувствовать себя частью большого сообщества, объединенного общей историей и ценностями.

Выставка детских рисунков к 9 мая в Московском областном онкологическом диспансере — это не просто художественное событие. Это важный шаг к сохранению памяти о Великой Отечественной войне через творчество детей. Такие инициативы напоминают нам о том, что даже в самых сложных обстоятельствах искусство способно вдохновлять и дарить надежду на лучшее будущее.

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