В Октябрьском в Люберцах открыли детское отделение новой поликлиники

В поселке Октябрьском городского округа Люберцы открыли новую поликлинику с современным оборудованием. Детское отделение сможет обслуживать до 10 тысяч пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Октябрьском открылась новая поликлиника, оснащенная современным медицинским оборудованием. Заместитель главного врача по детству Люберецкой больницы Елена Позднякова сообщила, что из 500 посещений в смену 150 будут приходиться на детей. Всего помощь смогут получать около 10 тысяч юных пациентов.

В коллективе детских специалистов работают сотрудники прежнего отделения с улицы Ленина. К ним присоединились травматолог, кардиолог и невролог, а также проходят трудоустройство хирург и оториноларинголог. Диагностическая база расширена: теперь доступны УЗИ экспертного класса, рентген, флюорография, КТ и МРТ. В ближайшее время откроется массажный кабинет.

Для маленьких пациентов и их родителей оборудованы колясочная, игровая, комната матери и ребенка. Вскоре начнут работу физиотерапевтическое отделение и дневной стационар. Сейчас к поликлинике прикреплено около 7 тысяч детей, однако учреждение способно принять до 10 тысяч пациентов, что позволит полностью обеспечить потребности жителей Октябрьского и соседних поселков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.