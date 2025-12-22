В Октябрьском откроют новую поликлинику для детей и взрослых в 2026 году

Современная поликлиника для детей и взрослых откроется в поселке Октябрьский городского округа Люберцы в начале 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже выдано, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство новой поликлиники в поселке Октябрьский завершено, учреждение готово к открытию. Объект рассчитан на 500 посещений в смену: 350 взрослых и 150 детей. В здании разместятся взрослое и детское отделения, отделение неотложной помощи, а также консультационно-диагностический центр с кабинетами МРТ, КТ и УЗИ.

Площадь пятиэтажного здания превышает 11,1 тысячи квадратных метров. Медицинскую помощь смогут получать более 28 тысяч жителей Октябрьского и около 16 тысяч жителей соседних населенных пунктов — поселка Мирного, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево. В поликлинике будет работать около 130 медицинских сотрудников.

Объект построен в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году в округе также планируется капитальный ремонт двух зданий Люберецкой областной больницы на улице Кирова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.