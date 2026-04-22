В Одинцовском округе 25 апреля пройдет онкодень с акцентом на рак кожи

День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы состоится 25 апреля в Одинцове. Жители, прикрепленные к медучреждению, смогут пройти осмотр и консультацию онколога, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с меланомой и в этот раз посвящено заболеваниям кожи. Пациентам проведут осмотр кожных покровов и диагностику с использованием системы FotoFinder с применением искусственного интеллекта для оценки новообразований. Также запланированы консультации врача-онколога.

По итогам приема специалист может направить на дополнительные обследования: УЗИ молочных желез для женщин до 40 лет, маммографию и рентгенологическое исследование легких.

«Наша задача — выявить заболевания на ранних стадиях и помочь пациентам своевременно получить необходимую помощь. Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению», — отметила заведующая ЦАОП Оксана Алексеевна Маслова.

Для участия требуется предварительная регистрация по телефонам 122 и +7 (495) 635-42-70 с понедельника по пятницу. Приглашаются прикрепленные к больнице жители старше 18 лет. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адрес проведения: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3, поликлиника №1, 5 этаж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.