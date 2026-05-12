В Одинцовской больнице назначили нового главу травматологии

Отделение травматологии и ортопедии Хирургического корпуса Одинцовской областной больницы возглавил кандидат медицинских наук Тимофей Скипенко. Врач имеет более 15 лет клинического и управленческого опыта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тимофей Скипенко окончил Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова в 2007 году. Прошел ординатуру по хирургии и травматологии-ортопедии, затем очную аспирантуру в Российском университете дружбы народов. Защитил кандидатскую диссертацию, посвященную отдаленным результатам тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с керамика-керамической парой трения.

В 2020 году врач подтвердил квалификацию по специальности «Травматология и ортопедия» и прошел переподготовку по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Стажировался в европейских клиниках, где осваивал малоинвазивные методики и эндопротезирование. Работал в ГКБ №31, а также возглавлял 12-е отделение НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России.

«Я — врач в третьем поколении. Ежегодно провожу более 200 операций, выполняю эндопротезирование крупных суставов, артроскопические и малоинвазивные вмешательства при спортивных травмах», — рассказал заведующий отделением Тимофей Скипенко.

С 2010 года он является членом Международной ассоциации хирургов-травматологов и ортопедов SICOT. В 2020 году врач получил благодарственное письмо мэра Москвы за работу в период пандемии COVID-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.