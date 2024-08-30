В Одинцове открылся центр семейной медицины и реабилитации

Центр семейной медицины и реабилитации открыли в Одинцове. Для пациентов «МойМед» доступен обширный перечень услуг: прием ведут как врачи широкого профиля, так и специалисты узкой направленности; работают педиатрическое и стоматологическое отделения, гинекология, неврология и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также в центре на Красногорском шоссе можно пройти все виды лабораторных исследований. Торжественное открытие центра посетил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Сегодня мы открываем новый медицинский центр — это значит, что для жителей города будет больше выбора, больше мест, где можно получить качественную квалифицированную медицинскую помощь. Это новые услуги в шаговой доступности, новые рабочие места», — подчеркнул глава муниципалитета.

Большинство медицинских услуг, которые оказывает центр, можно получить бесплатно — по полису ОМС. Одна из них — аквакинезитерапия: во время процедуры детям грудничкового возраста с помощью гидромассажа и упражнений лечат нарушения центральной, периферической нервной системы, мышечную дистонию.

Оборудование в центре «МойМед» отечественного производства, его разработали специалисты из «Сколково». Так, для маленьких пациентов здесь оборудовали интерактивную стену и логопедическое зеркало. Теперь юные жители округа смогут с помощью интерактивного профессионального инструмента логопеда скорректировать и устранить дефекты речи. Также специалисты центра проводят диагностику УЗИ на новейшем оборудовании экспертного класса.

Записаться на прием в центр семейной медицины и реабилитации можно в регистратуре по адресу Красногорское шоссе, 10 или по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-60-75, 8 (499) 647-42-16. Центр «МойМед» работает без выходных с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Мытищах, Балашихе, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском, Богородском и Ленинском округах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.

