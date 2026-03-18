В Новосибирске диализный центр могут закрыть до 17 мая

Диализный центр «Фрезениус Нефрокеа» в Новосибирске оказался под угрозой закрытия после отказа продлить аренду. Без лечения могут остаться 170 человек, сообщает Om1 Новосибирск .

Клиническая больница «РЖД-Медицина», где центр арендовал помещения более десяти лет, потребовала освободить их до 17 мая 2026 года. Официальное уведомление директор больницы Петр Шмерко направил 25 февраля. По данным Новосибирского союза журналистов, переговоры о продлении аренды велись с февраля 2025 года, однако ответа не последовало.

Гемодиализ пациентам с почечной недостаточностью необходим три раза в неделю. Другие центры в городе работают в три смены и перегружены. Переезд оборудования может занять несколько месяцев. Нынешнее расположение рядом с вокзалом удобно для жителей области, приезжающих на электричках.

В случае закрытия пациенты могут лишиться бесплатной помощи или платить до 150 тысяч рублей в месяц за частные процедуры. К ситуации подключились ТФОМС, региональный Минздрав и депутаты Госдумы.

«Это очень острая, я бы даже сказал вопиющая ситуация», — заявил депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

Парламентарий намерен направить запросы в Минздрав, РЖД и прокуратуру. Депутат Александр Аксененко также обратился в областной Минздрав с просьбой разъяснить перспективы работы центра и доступность диализа в других медучреждениях. Ответ пока не получен.

