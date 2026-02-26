В Новокузнецке расширили гематологическое отделение больницы № 29

В гематологическом отделении городской больницы № 29 Новокузнецка увеличили число коек и обновили оборудование. Это позволит сократить очереди на химиотерапию, сообщает Сiбдепо .

Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что отделение стало эффективнее и теперь принимает пациентов с заболеваниями крови со всей южной части региона.

«Раньше коек не хватало, пациенты ездили на процедуру в другие города, а что еще хуже — ждали очередь на химиотерапию около месяца. Емкость коечного фонда отделения увеличили на 20%. Дополнительно приобрели: насосы для введения растворов, кресла для осмотра и терапевтических процедур, лабораторное оборудование для разведения и хранения химиопрепаратов», — рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что власти намерены сократить очереди на процедуры и улучшить раннюю диагностику онкологических заболеваний крови. По его словам, задача — оперативно направлять пациентов на лечение и исключить необходимость поездок в другие города за жизненно важной помощью.

