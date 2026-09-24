В Ногинске начал работать новый маммограф в поликлинике на Заречье

Новый маммограф начал работать в поликлинике Ногинской больницы на Заречье. Жительницы Богородского округа смогут проходить обследование молочных желез ближе к дому, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый маммограф установили в поликлинике Ногинской больницы на Заречье. Оборудование помогает выявлять изменения в молочных железах и при необходимости направлять пациенток на дальнейшее обследование и лечение.

«Установка нового маммографа — важный шаг в развитии диагностической помощи. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможностей для эффективной медицинской помощи», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Маммографию проводят по назначению врача. Записаться можно через региональный портал «Здоровье», по телефону медицинской организации или в регистратуре поликлиники.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Обновление оборудования повышает доступность диагностической помощи для жителей округа.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.