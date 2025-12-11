В НИКИ детства прошло новогоднее детское мероприятие «Новогодняя искорка»

10 декабря 2025 года в стационаре НИКИ детства состоялось новогоднее детское мероприятие «Новогодняя искорка», организованное при поддержке волонтеров Московской области. Гостями праздника стали юные пациенты вместе с их родителями, а атмосферу настоящей зимней сказки создали волонтеры, выступившие в образах сказочных персонажей: Зимы, Деда Мороза, Снегурочки, Эльзы и Снежинки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа включала интерактивные загадки, подвижные игры, танцевальную эстафету «Снежный ком» и сенсорную игру «Угадай, что в мешке». Дети с энтузиазмом участвовали в каждом этапе, проявляя внимание, смекалку и дружелюбие. Завершилось мероприятие теплым вручением каждому ребенку новогоднего подарка.

«Подобные инициативы не только создают праздничное настроение, но и укрепляют эмоциональное благополучие детей, формируют чувство общности и культурной преемственности. Благодарим волонтеров за искренность, ответственность и высокий уровень подготовки», — подчеркнула директор НИКИ Детства Нисо Одинаева.

Сплоченные совместные игры детей играют ключевую роль в укреплении их психоэмоционального состояния и развитии социальной коммуникации. Участие в коллективных интерактивных активностях способствует формированию навыков общения, эмпатии и взаимопомощи. В процессе совместной игры дети учатся выражать свои эмоции, слушать друг друга и договариваться — все это закладывает основу здоровой социализации и эмоциональной устойчивости, необходимой для гармоничного развития личности.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.