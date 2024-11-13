В Мытищинской больнице внедрили высокоинформативный метод исследования сердца

Он получил развитие в 90-е годы ХХ века и сегодня занимает одно из ведущих мест в кардиологических исследованиях, а также успешно используется в неотложной кардиологии.

Надо отметить, что проведение чреспищеводной эхокардиографии требует от специалиста функциональной диагностики высокой квалификации и большого опыта работы. ЧП-ЭхоКГ позволяет проводить более точную диагностику, в частности — выявляет значительно больше потенциальных источников эмболии, чем трансторакальная эхокардиография.

«В отделении ультразвуковой и функциональной диагностики с прошлого года проводится внедрение современных и востребованных в практике врачей-кардиологов исследований. Одним из них является чреспищеводная эхокардиография. Ультразвуковое исследование с датчиком на поверхности тела не позволяет подойти к сердцу максимально близко и увидеть все изменения. При ЧП-ЭхоКГ датчик ультразвукового сканера располагается в пищеводе пациента. За счет этого обеспечивается наиболее точная диагностика врожденных и приобретенных клапанных пороков, данный вид исследования позволяет выявить осложнения после перенесенных операций на сердце, именно с помощью чреспищеводной эхокардиографии проводится поиск тромбов в ушках предсердий, наличие которых может привести к тяжелым последствиям. На сегодняшний день у нас в активе уже несколько десятков результативных исследований. Чреспищеводная эхокардиография неоднократно проводилась в условиях реанимации», — отметил заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Еган Еганов.

Добавим, что все врачи Мытищинской больницы, проводящие ЧП-ЭхоКГ, прошли специализированное обучение. На сегодняшний день высокоинформативным методом исследования сердца через пищевод владеют заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Еган Еганов, специалист по ультразвуковой диагностике Дмитрий Каспарянц, врач-кардиолог Виктория Колосова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.