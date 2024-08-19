В Мытищинской больнице продолжается вакцинация против пневмококковой инфекции

В Мытищинской больнице прошла конференция с участием заведующих отделениями. Особое внимание уделили вопросу вакцинации против пневмококковой инфекции, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Заместитель главного врача по медицинской части Борис Голубев напомнил коллегам о том, что пациентам отделений, имеющим показания, нужно рекомендовать сделать прививку при выписке из стационара.

«Впереди осень, а это время респираторных заболеваний. К сожалению, у пациентов с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями есть вероятность получить осложнения в виде пневмонии. Эффективным методом борьбы есть и остается вакцинация против пневмококковой инфекции. В Мытищинской больнице такую прививку делают всем желающим при отсутствии противопоказаний. Пациенты могут обратиться к лечащему врачу. Также прививку против пневмококка можно сделать абсолютно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления», — отметил Борис Голубев.

Также в рамках конференции обсудили вопросы цифровизации, этики и деонтологии, привлечения кадров и безопасности.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.