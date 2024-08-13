В Мытищах прошла акция «День здоровой кожи»

Специалисты кожно-венерологического диспансера осмотрели порядка 40 человек, к онкологам обратились 15 человек.

«Это первый наш совместный опыт проведения таких акций. Самое важное, что в ходе осмотра у шести пациентов были выявлены новообразования и теперь им предстоит дополнительное обследование в центре амбулаторной онкологической помощи. Мы в очередной раз убедились, что такие акции нужны и важны. И будем продолжать эту работу», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Мытищинской больницы Екатерина Суслова.

31 августа в поликлинике № 2 пройдет акция «Онкоскрининг». Предварительная запись на прием не требуется. За один день пациенты смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию врачей-онкологов, урологов, гинекологов, оториноларингологов и стоматологов.

Всех желающих приглашают по адресу: ул. Юбилейная 10 Б, с 8:00–14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС регионального образца и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.