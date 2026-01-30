В Мытищах началось строительство многопрофильного медцентра на 800 коек

В Мытищах стартовало строительство многопрофильного медицинского центра на улице Коминтерна. Новый объект рассчитан на 800 коек и откроется в 2030 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На стройплощадке будущего медицинского центра в Мытищах уже вывезено более 55 тысяч кубометров грунта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Перед началом строительства подрядчик демонтировал четыре старых корпуса больницы, построенных в 1930-х годах, и провел инженерно-геологические изыскания.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что ежедневно с площадки вывозят свыше 5 тысяч кубометров грунта. В работах задействовано более 30 единиц спецтехники и 40 рабочих. Сейчас идет подготовка к переносу инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

В новом семиэтажном комплексе разместят стационар почти на 800 коек, родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии. Общая площадь здания превысит 110 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории появятся многоуровневая парковка, контрольно-пропускной пункт и благоустроенные зоны.

Медицинский центр будет обслуживать жителей Мытищ, Пушкинского, Королева, Долгопрудного, Щелкова, Фрязина, Лобни и Ивантеевки — всего более миллиона человек. Открытие учреждения запланировано на 2030 год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе уже построены современные медицинские комплексы, а новый центр в Мытищах станет одним из флагманских проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.