В Мытищах начали прививать детей против гриппа
Фото - © пресс-служба городского округа Мытищи
В детские поликлиники городского округа Мытищи поступила вакцина «Ультрикс Квадри» в количестве 15 тыс. доз, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Этой осенью прививку от гриппа получат почти 170 тысяч жителей, в том числе 40 тыс. маленьких мытищинцев. Специалисты призывают не игнорировать вакцинацию и сделать прививку детям до начала эпидсезона.
«Сезон гриппа длится с осени до весны, но всплеск заболеваемости мы фиксируем в зимний период. Доказано, что наиболее эффективным методом профилактики гриппа и других респираторных вирусных инфекций является вакцинация. В прошлом году официально подтвердилось 241 случай гриппа, всплеск заболеваемости пришёлся с сентября по декабрь. Низкий показатель заболеваемости связан со своевременной вакцинации. И нам удалось избежать приостановки учебного процесса в общеобразовательных учреждениях округа», — отметила заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Дарья Татарова.
В ближайшее время в поликлиниках Мытищ начнется вакцинация против гриппа взрослого населения.
«В первую очередь, нужно привиться пациентам, которые входят в группу риска. Это дети, беременные женщины, студенты, взрослые люди от 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также жители, которые входят в профессиональные группы риска, это медики, учителя и воспитатели, работники сферы торговли и общественного питания. Наилучшее время для формирования иммунитета, это сентябрь — октябрь. Защитные антитела в организме формируются в течение 2-3 недель», — рассказала врач-эпидемиолог.
Сделать прививку можно в детских поликлиниках по месту жительства по системе «врач-врач».