В Мытищах начали прививать детей против гриппа

Этой осенью прививку от гриппа получат почти 170 тысяч жителей, в том числе 40 тыс. маленьких мытищинцев. Специалисты призывают не игнорировать вакцинацию и сделать прививку детям до начала эпидсезона.

«Сезон гриппа длится с осени до весны, но всплеск заболеваемости мы фиксируем в зимний период. Доказано, что наиболее эффективным методом профилактики гриппа и других респираторных вирусных инфекций является вакцинация. В прошлом году официально подтвердилось 241 случай гриппа, всплеск заболеваемости пришёлся с сентября по декабрь. Низкий показатель заболеваемости связан со своевременной вакцинации. И нам удалось избежать приостановки учебного процесса в общеобразовательных учреждениях округа», — отметила заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Дарья Татарова.

В ближайшее время в поликлиниках Мытищ начнется вакцинация против гриппа взрослого населения.

«В первую очередь, нужно привиться пациентам, которые входят в группу риска. Это дети, беременные женщины, студенты, взрослые люди от 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также жители, которые входят в профессиональные группы риска, это медики, учителя и воспитатели, работники сферы торговли и общественного питания. Наилучшее время для формирования иммунитета, это сентябрь — октябрь. Защитные антитела в организме формируются в течение 2-3 недель», — рассказала врач-эпидемиолог.

Сделать прививку можно в детских поликлиниках по месту жительства по системе «врач-врач».