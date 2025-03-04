В МОЦОМД впервые прошла пациентская очная и онлайн-школа «Право просто двигаться»

На базе Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно завершила работу первая пациентская школа «Право просто двигаться!». Основной целью мероприятия стало информирование родителей детей с ревматическими заболеваниями, в частности, с ювенильным ревматоидным артритом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Подчеркивалась необходимость своевременной диагностики и комплексного лечения, включая медикаментозные методы, физиотерапию, психологическую помощь и стратегии преодоления стресса. Мероприятие было направлено на подробное ознакомление родителей детей с ревматическими заболеваниями, таких как ювенильный ревматоидный артрит. В качестве лекторов и экспертов выступили ведущие ревматологи МОЦОМД, а также представители научно-исследовательских институтов и общественных объединений.

«Мы постарались научить участников полезным физическим упражнениям при ювенильном артрите, которые необходимо выполнять в домашних условиях. Родители получили возможность задать вопросы специалистам в области детской ревматологии и обменяться опытом друг с другом», — отметила заведующая ревматологическим отделением детского стационара МОЦОМД Юлия Котова.

По итогам школы участники отметили значительное повышение уровня информированности и уверенности в своих силах в борьбе с болезнью. Организаторы планируют проводить подобные мероприятия регулярно, чтобы поддерживать семьи, столкнувшиеся с ревматическими заболеваниями у детей. Школа прошла в гибридном формате, что позволило принять участие как очно, так и онлайн участникам из разных районов Москвы и Московской области. Организаторы планируют сделать школу ежеквартальной, расширяя географию и спектр обсуждаемых тем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.