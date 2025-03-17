В МОЦОМД открылась запись в группы по грудничковому плаванию

С приходом весенне-летнего сезона на базе детской поликлиники № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) открывается новый набор по грудничковому плаванию — единственному во всей Московской области, работающему в рамках амбулаторно-поликлинического звена. Занятия ориентированы на детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет и направлены на укрепление здоровья, развитие двигательных навыков и адаптацию к водной среде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа разработана квалифицированными инструкторами с учетом физиологических особенностей малышей, что обеспечивает безопасность и эффективность тренировок.

«Грудничковое плавание — это не просто развлечение, а комплекс упражнений, способствующий улучшению кровообращения, укреплению иммунитета и развитию дыхательной системы ребенка. Регулярные занятия помогают снизить риск возникновения коликов, улучшают сон и аппетит, а также формируют положительные эмоции у малыша», — рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением, врач — физиотерапевт Надежда Зайцева.

Водные процедуры проходят в специально оборудованном бассейне, где поддерживается оптимальная температура и соблюдаются все санитарные нормы. Перед началом занятий необходимо проконсультироваться с педиатром и получить допуск к плаванию. Данная возможность доступна только для детей, прикрепленных в одну из 3-х детских поликлиник МОЦОМД.

Записаться в группы грудничкового плавания можно по направлению врача-педиатра или врачей — узких специалистов: невролога, ортопеда, детского хирурга, травматолога.

Адрес: город Люберцы, Октябрьский проспект 338, корпус 9, здание детской поликлиники № 2, первый этаж. Часы работы: понедельник–пятница — с 13:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.