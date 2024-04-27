В Московском областном перинатальном центре работает банк грудного молока

В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) для мам и новорожденных есть условия для создания индивидуального банка грудного молока — это запасы грудного молока матери (охлажденного или замороженного), собранные порционно в стерильные емкости, хранящиеся при низких температурах и предназначенные для кормления только своего ребенка.

«Подход позволяет в любых ситуациях сохранить грудное вскармливание младенца. Особенно важна такая возможность для недоношенных детей, которые подключены к аппаратам в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. У мамы нет возможности их взять на руки и приложить к груди, но благодаря банку грудного молока малыш продолжает питаться самым полезным для него продуктом — молоком матери», — рассказала главный врач, профессор, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова.

В отделении грудного вскармливания МОПЦ работают врачи и медицинские сестры, а также консультанты по грудному вскармливанию. В структуре молочный блок с индивидуальным банком грудного молока, комната для сцеживания с 14 стационарными молокоотсосами.

У пациенток послеродового отделения МОПЦ есть возможность присоединиться к Telegram-чату поддержки грудного вскармливания, в котором на вопросы мам постоянно отвечают профессиональные консультанты и врачи-маммологи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.