Сельхозтоваропроизводителей Подмосковья приглашают на бесплатное онлайн-обучение

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского приглашает на дистанционное обучение по программам профессиональной переподготовки «Агрономия. Защита и карантин растений» и «Технология переработки молока и молочных продуктов». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Нет вступительных экзаменов. Учебные программы открыты для всех желающих без лишних формальностей.

Обучение бесплатное. Образование доступное для всех. Программы рассчитаны на 256 часов. Это позволяет освоить необходимые знания и навыки, не перегружая ваш график. Первый поток начинает обучение с 4 июня 2024 года.

По завершении обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Оставить заявку на обучение и получить дополнительную информацию можно по ссылке.

Связаться с Центром компетенций и задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8(498)602-29-19 *56549.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.