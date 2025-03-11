В МОНИКИ состоялось заседание молодежного совета первичной профсоюзной организации

11 марта состоялось заседание молодежного совета первичной профсоюзной организации Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского под руководством председателя Жанны Кудаяровой. Участие во встрече принял главный врач института Евгений Тюхменев, заместитель директора Наталья Литвинова и председатель первичной профсоюзной организации учреждения Виталий Макурин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основной темой заседания стали вызовы, с которыми сталкиваются молодые сотрудники института. Мы обсудили существующие проблемы, варианты их решения и рассмотрели возможность внедрения системы наставничества для вновь принятых специалистов. Важно укрепить кадровый потенциал нашего института и профсоюзную организацию», — сказала лидер молодежного совета.

Администрация института отметила идеи молодежи, подчеркнув важность совместной деятельности.

«Нам необходимо объединить молодых сотрудников общими целями, чтобы достичь более качественных результатов в работе института и сформировать единые ценности. Каждый сотрудник — это важная часть нашей команды, и мы стремимся создать условия для их профессионального и личностного роста», — подчеркнул Евгений Тюхменев.

Заседание молодежного совета стало важным шагом в укреплении диалога между руководством института, молодыми специалистами и профсоюзом работников здравоохранения РФ. Подобные инициативы способствуют не только улучшению условий труда, но и формированию сплоченного коллектива, готового к реализации амбициозных задач в сфере здравоохранения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.