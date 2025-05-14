В МОНИКИ мужчине выполнили протезирование печеночной артерии

В хирургическое отделение № 1 МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского поступил 40-летний мужчина с разрывом аневризмы печеночной артерии. Редкая патология представляет собой локальное расширение сосуда с постепенным истончением его стенки. Без своевременной медицинской помощи разрыв аневризмы приводит к смерти, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ранее пациенту выполняли плановую операцию на желчных протоках. Однако в связи с индивидуальными особенностями организма у пациента сформировалась ложная аневризма — полость, которая располагается вне сосуда, вследствие чего разрушает его. Она и стала причиной разрыва печеночной артерии.

«Чтобы спасти мужчину, мы выполнили протезирование печеночной артерии с использованием микрохирургической техники сосудистого шва. В качестве импланта мы взяли вену с ноги. Всего операция длилась 6 часов», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 МОНИКИ Максим Корнилов.

Со слов врача, подобные операции считаются одними из самых сложных. Ранее ппациенты с ложной аневризмой печеночной артерии направлялись на лечение в другие крупные медицинские центры. Однако благодаря привлечению квалифицированных специалистов теперь и в МОНИКИ есть возможность проводить подобные манипуляции.

Сейчас мужчина уже вернулся к работе и чувствует себя хорошо. Тем не менее, он продолжает наблюдаться в отделении и получать терапию, не допускающую образования тромбозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.