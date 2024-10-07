В МОНИИАГ прошла встреча будущих мам с врачами

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии состоялась встреча будущих мам с врачами института. В институт, расположенный в самом центре столицы у Покровских ворот, пришли более 50 семей из Москвы и Подмосковья, ожидающих появление на свет малыша. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Встречи будущих мам с врачами — это традиционная и излюбленная форма работы учреждений родовспоможения, когда женщины и их родные могут задать врачам все вопросы, на которые не хватает времени во время обычного приема, больше узнать о месте, в котором предстоит появиться на свет их детям. В этот день гостей принимало легендарное медицинское и учебное учреждение с давней и очень славной историей, которое принимает пациентов с 1868 года и уже более 95 лет действует как научно-исследовательский институт.

«Текущий год стал поворотным для нашего института, где появляются на свет дети самых непростых пациенток. В его стенах стали проводиться встречи, на которые может прийти любой желающий после простой регистрации. До этого времени учреждение принимало в своих стенах так массово только представителей медицинского сообщества», — сказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.

Несмотря на то, что эта встреча стала уже четвертой в череде мероприятий под названием «Добро пожаловать в МОНИИАГ!», организаторам удалось удивить своих гостей. Помимо важных и интересных докладов врачей, посвященных самым частым вопросам женщин, ожидающих ребенка, они представили новую выписную комнату, в которой разместилась уютная фото-студия. Теперь молодые родители могут провести в стенах института фотосессию любой сложности. Нарядить маленького члена семьи и маму и даже пригласить стилиста, сделать фотографии важного события с профессиональными фотографами и заказать фото-альбом можно теперь и на выписке, и пока мама находится в стенах института. Каждый гость в этот день уехал из НИИ с приятным подарком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.