В МОНИИАГ помогают улучшать помощь пациентам со сложными акушерскими диагнозами

21 и 22 августа специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) провели обучающее мероприятие для врачей и руководителей родовспомогательных учреждений, посвященное врастанию плаценты, тяжелому осложнению, которое может развиться у будущей мамы, если предыдущая ее беременность закончились оперативным путем. Его слушателями стали врачи из Ставропольского края, Якутии, Волгоградской области, а также ведущие специалисты из Наро-Фоминского, Щелковского, Видновского и Коломенского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Врастание плаценты связано с риском развития массивного, опасного для жизни кровотечения. Поисками решения этой проблемы занимаются специалисты акушеры-гинекологи всего мира.

«Число женщин с этим осложнением в ближайшие годы останется достаточно высоким, поэтому задачей научных центров, таких как МОНИИАГ, является обучение врачей навыкам его выявления и хирургического лечения. Особое внимание мы уделили не только техникам ведения операций, которые позволяют не допустить больших кровопотерь и сохранить пациентке саму возможность в дальнейшем еще раз стать матерью, но и профилактике риска врастания плаценты при последующих беременностях», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Как напомнили в МОНИИАГ, чтобы беременность с врастанием плаценты завершилась благополучно, женщина должна наблюдаться в стационарах третьего (высшего уровня), к которым относятся перинатальные центры, научно-исследовательские институты, в которых работает высококвалифицированный персонал. Их пациентке может потребоваться сложная хирургическая помощь, которую способны оказать только опытные врачи, прошедшие специальное обучение.

За последний год в МОНИИАГ проведено более 50 операций женщинам с самыми сложными формами врастания плаценты. В институте успешно внедряются новые методы ведения операций. С начала 2024 года обучиться новым знаниям и повысить свою квалификацию смогли более 50 врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов УЗД. Обучение специалистов проходит на регулярной основе — трижды в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.