В МОДКТОБ с помощью популярного интернет-тренда показали путь в поликлинику

Несмотря на то, что МОДКТОБ совсем небольшая больница, потеряться на ее территории не составляет никакого труда. МОДКТОБ решила не отставать от актуальных интернет-трендов и снять свой интернет-тренд, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Как пройти в поликлинику, именно этот вопрос возникает у родителей маленьких пациентов. Подробнее в видео. Видео несет исключительно информационно-развлекательный характер. Также в социальных сетях МОДКТОБ вы можете найти подробные видео-инструкции, как добраться от станции метро Сокольники и ж/д станции Москва-3», — прокомментировала пресс-секретарь МОДКТОБ Елизавета Кукушкина.

Более 100 лет Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница оказывает плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам Московской области. На сегодняшний день больница единственное своего рода крупное учреждение, объединяющее практическую, научную и учебную деятельность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.