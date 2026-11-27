Ребенок почувствовал сильную боль в горле после того, как поел мясо с деревянной шпажки. Боль усиливалась при глотании. Мальчик ощущал посторонний предмет в горле, испытывал выраженную слабость и полностью отказывался от еды и питья. Об этом комитет по здравоохранению Мингорисполкома рассказал БЕЛТА.

Врачи обнаружили инородное тело в гортаноглотке и реактивный отек с воспалением окружающих тканей. С момента травмы прошло восемь дней. С учетом этого и расположения фрагмента детские оториноларингологи провели операцию под общей анестезией. Найти и извлечь шпажку помогла эндоскопическая оптика.

После операции мальчика перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи проводили терапию и контролировали состояние дыхательных путей. После стабилизации состояния ребенок продолжил лечение в оториноларингологическом отделении. Боль прошла, глотание и питание восстановились. Врачи выписали мальчика домой в удовлетворительном состоянии.

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