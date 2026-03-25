В МФЦ Липецка установили ИИ-стойку для диагностики здоровья за 15 секунд

ИИ-система в МФЦ Липецка проверяет здоровье и выдает результат с точностью 80%

В одном из МФЦ Липецка начала работать бесконтактная стойка с искусственным интеллектом для экспресс-оценки здоровья. Диагностика занимает 15 секунд, сообщает MIR24.TV .

Устройство внешне напоминает платежный терминал. Для проверки нужно встать перед камерой: она считывает микроколебания цвета кожи лица и анализирует данные с помощью нейросетей.

Система оценивает до 17 параметров, включая пульс, артериальное давление, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Также она рассчитывает риски развития сахарного диабета и нарушений липидного профиля.

«У нас ежедневно в нашем отделе проходит около двух тысяч человек, из них примерно пара сотен пользуются нашим прекрасным аппаратом», — отметила руководитель отделения МФЦ Наталья Бурцева.

«Результаты оказались весьма хорошими, все хорошо», — поделился один из посетителей.

После сканирования показатели выводятся на экран, их можно сохранить по QR-коду.

«Как минимум, вы можете понять, где у вас рисковая история, обратиться в поликлинику, подтвердить это другими видами анализов, назначить лечение», — пояснила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

В МФЦ уточнили, что точность метода составляет около 80%, а полученные данные не являются медицинским диагнозом.

