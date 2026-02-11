В Люберцах открылась новая поликлиника для 34 тысяч пациентов

В городском округе Люберцы открыли новую поликлинику для 34 тыс. пациентов.Поликлиника, построенная по Народной программе «Единой России», рассчитана на 500 посещений в смену — 350 для взрослых и 150 для детей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Новое медучреждение стало самым крупным и современным поликлиническим объектом округа. Обслуживать поликлиника будет более 34 тысяч прикрепленных жителей, а также жителей близлежащих территорий.

Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан, предусмотрены удобные зоны ожидания и условия для пациентов с детьми. Работает дневной стационар терапевтического профиля.

Жительница поселка Октябрьский Елена Балагурова, которая пришла на первый прием, отметила, что открытия ждали давно.

«Раньше мы обслуживались в отделении 1910 года постройки. Поэтому за этим строительством следили очень внимательно. Наконец дождались. Здесь, конечно, принципиально другой уровень медицинской помощи — рядом с домом, удобно и качественно. Есть все нужные направления, надеюсь, теперь будет проще попасть к нужному специалисту», — рассказала Елена.

Как сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков, в поликлинике установлено современное оборудование — МРТ, КТ, рентген, флюорография, работает новая стоматология. Открыто эндоскопическое отделение с возможностью проведения колоноскопии и фиброгастроскопии.

В этом году в Люберцах ожидается также открытие обновленного корпуса центра материнства и детства, поликлиники в ЖК «Люберецкий» на 300 посещений в смену, поликлиники со станцией скорой помощи в микрорайоне Мирный на 540 мест. Кроме того, идет капитальный ремонт Ухтомской больницы.

В Подмосковье по Народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация здравоохранения. С 2021 удалось исполнить более 96% наказов избирателей в этой сфере. Одним из основных достижений в 2025 году стало снижение детской смертности в стационарах — на 20%. Кроме того, благодаря раннему выявлению и своевременному лечению на 40% благодаря уменьшилась смертность от онкологических заболеваний.

За пять лет в регионе построено порядка 60 объектов здравоохранения, привлечено около 57 тысяч новых медицинских специалистов.

В этом году запланировано также открытие одной из самых крупных поликлиник на 1000 посещений в смену в Королеве. В микрорайоне Ольгино Балашихи строится крупнейший в Подмосковье многопрофильный медицинский центр более чем на тысячу мест, который планируют завершить в 2027–2028 годах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.