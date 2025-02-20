В Люберецкую больницу поступило новое оборудование

В Люберецкой областной больнице установили новый гистопроцессор для диагностики, который значительно ускорит получение результатов исследований человеческих тканей, сообщили в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ранее проведение исследования занимало около 4–5 суток, теперь, в срочных случаях, его можно выполнить всего за сутки. Это позволяет врачам быстрее поставить диагноз и быстрее начать лечение пациента», — отметила старший медицинский лабораторный техник патологоанатомического отделения Люберецкой областной больницы Екатерина Ершова.

Она добавила, что новый гистопроцессор значительно облегчил труд лаборантов, которым раньше приходилось выполнять множество операций вручную. Теперь образцы тканей загружаются в аппарат вечером, а уже утром врачи получают готовые результаты исследований.

Кроме того, условия труда стали более безопасными: все реагенты теперь находятся в закрытых емкостях, что исключает контакт работников с химическими веществами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.