В Ленинском округе за 1,5 месяца выходили ребенка родившегося с массой 1,34 кг

В Видновском перинатальном центре более 50 дней выхаживали недоношенную девочку, родившуюся на 33-й неделе беременности с выраженным дефицитом массы тела. Благодаря слаженной работе медицинской команды состояние ребенка удалось стабилизировать, а к моменту выписки ее масса тела увеличилась почти в два раза, сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на сотрудников медучреждения.

«Процесс выхаживания был длительный. Корректировали питание, проверяли на лактазную недостаточность, занимались реабилитацией, которая включала сеансы на лечебной кровати „Сатурн“, музыкотерапию и многое другое. Я очень благодарна! Чувствовали себя с дочкой под защитой большой и любящей семьи отделения патологии», — рассказала мама новорожденной.

33-летнюю жительницу города Серпухов на 33-й неделе беременности бригада скорой помощи доставила в Видновский перинатальный центр. Пациентке диагностировали тяжелую преэклампсию, после чего была проведена экстренная операция кесарева сечения. Девочка родилась с весом 1 340 граммов и ростом 42 сантиметра. В течение восьми суток ребенок находился в отделении реанимации. После стабилизации состояния мама и новорожденная были переведены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где в течение полутора месяцев проводилось выхаживание. К моменту выписки масса тела ребенка составила 2 344 грамма.

В дальнейшем девочка вместе с родителями будет приезжать в отделение катамнеза Видновского перинатального центра. До трех лет за развитием ребенка в динамике будет наблюдать педиатр, офтальмолог и невролог. Также сообщается, что с начала 2026 года в Ленинском округе родилось 388 детей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.