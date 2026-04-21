В Ленинском округе в апреле родились около 400 детей

Около 400 новорожденных появились на свет в апреле в Видновском перинатальном центре Ленинского городского округа. С начала 2026 года здесь приняли более 1700 родов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В апреле в нашем центре родились 157 девочек и 173 мальчика. Пять женщин стали мамами двойняшек. Часть малышей родители встречали во время партнерских родов, а также при проведении мягкого кесарева сечения», — пояснила заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

С начала года в учреждении родилось более 1700 детей. Среди самых популярных имен для мальчиков — Тимур, Артем и Дмитрий, для девочек — Мария, Валерия и Василиса.

В округе продолжается строительство нового корпуса перинатального центра на 200 коек. В здании разместят отделения патологии беременности, послеродовое отделение, анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии новорожденных, а также родовое отделение с 15 индивидуальными палатами и пятью операционными.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.