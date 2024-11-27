В Ленинском округе родился ребенок под ангельским номером

Жительница Подмосковья в возрасте 37 лет на сроке 39 неделе поступила в акушерское отделение патологии беременности Видновского перинатального центра. В ходе операции кесарева сечения на свет появилась девочка — 5 555-я по счету в перинатальном центре в этом году, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Пациентка поступила с диагнозом — анатомически узкий таз второй степени. Поэтому с целью снижения травматизма в родах у мамы и ребёнка было решено родоразрешить в плановом порядке. Операция кесарева сечения прошла прекрасно, без технических сложностей. Кровопотеря составила 220 миллилитров», — приводятся в сообщении слова акушера-гинеколога акушерского отделения патологии беременности Видновского перинатального центра Патимы Муртаевой.

В пресс-службе рассказали, что после прохождения полного клинико-лабораторного обследования пациентки, которая поступила в Видновский перинатальный центр, врачи приняли решение о сроках и методах родоразрешения. Ребенок родился с весом 2 980 граммов и ростом 49 сантиметров, по состоянию 8,9 баллов по шкале Апгар.

Ранее сообщалось, что пациентки со всего Подмосковья с тяжелыми патологиями обращаются в Видновский перинатальный центр за квалифицированной помощью опытных специалистов. Забота, внимание и поддержка врачей помогают выносить и родить долгожданного ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.