В Ленинском округе открыли магнитную терапию в женской консультации

Женская консультация в ЖК «Зеленые Аллеи» Ленинского округа получила систему магнитной стимуляции для лечения гинекологических заболеваний и восстановления после родов. Новую технологию начали применять в дневном стационаре по направлению врача, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В медучреждении установили систему магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна. Оборудование используют для реабилитации после родов, лечения хронического эндометрита и воспалительных заболеваний органов малого таза. Метод основан на мягком воздействии, которое помогает восстановить тонус мышц и улучшить кровоснабжение.

«Радует, что у нас появляется возможность применять для лечения пациенток такое современное оборудование. Аппарат помогает восстановлению после родов, используется при лечении хронического эндометрита и воспалительных заболеваний органов малого таза. Будем применять его для помощи пациенткам разных возрастных категорий, чтобы они чувствовали себя более спокойно и уверенно в вопросах женского здоровья, а также рассматриваем такое мягкое воздействие как возможную альтернативу оперативному вмешательству», — рассказала заведующая женской консультацией Назмия Алиева.

Процедуры проводят в дневном стационаре по направлению лечащего врача. В среднем консультацию в ЖК «Зеленые Аллеи» ежедневно посещают 130–150 женщин, в том числе беременные и пациентки с гинекологическими и терапевтическими заболеваниями. Прием ведут шесть участковых акушеров-гинекологов, а также терапевт, офтальмолог, эндокринолог, психолог и врачи ультразвуковой диагностики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.