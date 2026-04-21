В Ленинском округе обновили оборудование перинатального центра

Медоборудование и мебель обновили в Видновском перинатальном центре Ленинского округа. В отделении реанимации новорожденных установили современный УЗИ-аппарат и заменили кровати в палатах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1 заработал новый аппарат ультразвуковой диагностики. Оборудование предназначено для обследования самых маленьких пациентов, включая детей с экстремально низкой массой тела.

«Аппарат является современным и специализирован для проведения ультразвуковой диагностики у новорожденных. Его ключевое преимущество — адаптация под работу с самыми маленькими пациентами. Компактные датчики позволяют выполнять нейросонографию, эхокардиографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. Все программы настроены с учетом особенностей детского организма. Оборудование обеспечивает высокое качество визуализации и четкое изображение», — рассказал анестезиолог-реаниматолог, неонатолог Видновского перинатального центра Николай Роднов.

Кроме того, в палатах заменили 21 кровать на современные двухсекционные модели, ранее установили более функциональные тумбочки. Обновление направлено на создание более комфортных условий для пациентов.

В этом месяце новое оборудование внедрили и в женской консультации ЖК «Зеленые Аллеи». Там начали применять систему магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна для помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями и в восстановительный период после родов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.