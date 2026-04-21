В Ленинском округе обновили оборудование перинатального центра
Фото - © Видновский перинатальный центр
Медоборудование и мебель обновили в Видновском перинатальном центре Ленинского округа. В отделении реанимации новорожденных установили современный УЗИ-аппарат и заменили кровати в палатах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1 заработал новый аппарат ультразвуковой диагностики. Оборудование предназначено для обследования самых маленьких пациентов, включая детей с экстремально низкой массой тела.
«Аппарат является современным и специализирован для проведения ультразвуковой диагностики у новорожденных. Его ключевое преимущество — адаптация под работу с самыми маленькими пациентами. Компактные датчики позволяют выполнять нейросонографию, эхокардиографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. Все программы настроены с учетом особенностей детского организма. Оборудование обеспечивает высокое качество визуализации и четкое изображение», — рассказал анестезиолог-реаниматолог, неонатолог Видновского перинатального центра Николай Роднов.
Кроме того, в палатах заменили 21 кровать на современные двухсекционные модели, ранее установили более функциональные тумбочки. Обновление направлено на создание более комфортных условий для пациентов.
В этом месяце новое оборудование внедрили и в женской консультации ЖК «Зеленые Аллеи». Там начали применять систему магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна для помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями и в восстановительный период после родов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.