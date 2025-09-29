В Ленинском округе медики обсудили с населением вопросы оказания медпомощи

В историко-культурном центре Ленинского округа прошла ежемесячная встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями, ставшая эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов медицинской помощи. Главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов подчеркнул значимость таких диалогов для получения обратной связи от населения и повышения качества медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Ряд вопросов уже решен положительно, в частности, обеспечение лаборатории необходимыми реактивами, а некоторые находятся в стадии решения, включая кадровый вопрос — устранение нехватки офтальмологов, развитие инфраструктуры — создание кабинета врача ЛФК и специального зала для занятий, и мобильная медицина — организация полноценной работы передвижного ФАПа», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

В ходе встречи были затронуты темы записи к узким специалистам, улучшения качества медицинской помощи, прохождения профилактических осмотров, а также обсуждены важные направления развития больницы, такие как внедрение нового порядка выдачи талонов к терапевтам после диспансеризации и возрождение медицинских школ для пациентов с сахарным диабетом и хроническими неинфекционными заболеваниями. Заместитель главного врача Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова проинформировала о новом адресе приема врачей. Жители также смогли задать вопросы представителям Видновского перинатального центра.

В Ленинском округе открыли новую стоматологическую поликлинику, которая предлагает широкий спектр услуг для взрослых пациентов, от профилактики до сложных хирургических операций, и работает как в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), так и оказывает платные услуги, включая льготное зубопротезирование для определенных категорий граждан.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.