В Краснодаре уволили хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо. А операцию уже назвали уникальной, сообщает «Царьград».

Как стало известно, в Карачаево-Черкесской Республике овчарка откусила нос, щеки и верхнюю губу 4-летнему ребенку, когда мальчик подошел к будке, чтобы забрать свой мяч.

В республиканской больнице мальчика ввели в медикаментозный сон, но на сложнейшую операцию не решились. А фрагменты лица поместили в стерильные пакеты.

Провести операцию решил хирург из Краснодара. Он смог сшить крошечные детские сосуды. Такая операция еще не имеет аналогов.

После проведенной операции руководство кафедры Кубанского медицинского университета предложило мужчине уволиться. Теперь за ребенком ухаживают ученики доктора.

Мальчик идет на поправку, ему предстоит перенести несколько пластических операций.