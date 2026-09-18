Профилактическая акция «Здоровье — твое богатство» 18 сентября проходит во всех школах Королева и популяризирует спорт и активный образ жизни среди детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактическая акция «Здоровье — твое богатство» проходит во всех школах Королева. Ее цель — популяризация спорта и активного образа жизни среди школьников.

Одной из ключевых площадок стал лицей № 5. В соревнованиях «Веселые старты» приняли участие более 700 учеников начальных классов. Дети состязались в эстафетах, работали в командах и получили первый опыт спортивного азарта.

Организаторы отметили, что в соревнованиях победила дружба: мероприятие направлено не на выявление сильнейших, а на вовлечение как можно большего числа детей в физическую активность.

Во время акции родители могли проголосовать на избирательных участках, работающих в лицее. Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Московской областной думы проходят 18, 19 и 20 сентября, участки открыты с 08:00 до 20:00. Номер и адрес участка можно узнать на сайте ЦИК России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.