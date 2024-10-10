В Королеве приступили к обустройству стен подвала будущей поликлиники

В Королеве на улице Циолковского, 24, продолжается строительство поликлиники на 1 000 мест. Строители приступают к обустройству стен подвала будущей поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Строительство ведется в рамках госпрограммы и за счет бюджета.

На объекте работают 20 человек и 6 единиц техники. Подрядчик уже завершил работы по выносу инженерных сетей из зоны застройки, разработал котлован. Строители приступают к обустройству стен подвала, ведут работы по устройству фундаментной плиты и гидроизоляции.

Общая площадь объекта — 4,6 тыс. кв. метров. Поликлиника войдет в состав Королевской городской больницы № 1. В этом корпусе будут оказывать профилактическую, диагностическую, консультативную и лечебную помощь населению. Поликлиника сможет принять 600 пациентов в смену во взрослом отделении и 300 — в детском. Кроме того, в здании запроектирован травматологический пункт смешанного типа на 100 посещений.

Завершить строительство объекта планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.