В Коломенской больнице приступил к работе новый врач

В 2022 году Иван Спасенко окончил Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». В этом году завершил обучение в ординатуре по специальности «Неврология».



«Молодой специалист проходил обучение по целевому направлению от Коломенской больницы. Медучреждение заключает договоры с медвузами на подготовку студентов по наиболее востребованным специальностям», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.



Всего в 2023-2024 учебном году целевое обучение по направлению от Коломенской больницы проходили 92 человека, отметил Митин.

Специалисты, которые приходят работать в Коломенскую больницу, активно участвуют в программах «Земский врач» и «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам», «Социальная ипотека», а также при отсутствии собственного жилья оформляют компенсацию аренды жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор.