В Клину провели выездную диспансеризацию в Высоковске

Выездную диспансеризацию для жителей Высоковска провели 9 апреля в городском округе Клин. Обследование организовали в мобильном комплексе у школы «Содружество» ко Всемирному дню здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тему здравоохранения и систематических обследований ранее обсудили на еженедельном совещании под руководством главы округа Василия Власова. Главный врач ГБУЗ МО «Клинская больница» Маргарита Головченко представила доклад о ходе диспансеризации в 2025 году и подчеркнула значимость регулярных медосмотров для раннего выявления заболеваний и оценки факторов риска.

В округе регулярно проходят единые дни диспансеризации. Передвижные мобильные комплексы работают в сельских населенных пунктах, парках, на территориях предприятий и учреждений. Это позволяет жителям пройти первичное обследование в шаговой доступности.

9 апреля мобильный комплекс начал прием в 16:00 на улице Первомайской, д. 2а. Жители без предварительной записи могли получить консультацию терапевта, измерить артериальное давление, сделать ЭКГ, сдать клинический анализ крови и экспресс-тесты на глюкозу и холестерин. Женщинам дополнительно провели маммографию и осмотр гинеколога. Для прохождения диспансеризации требовались паспорт и полис ОМС. Обследование прошли семь человек.

Следующий выезд запланирован на 13 апреля в фельдшерско-акушерском пункте деревни Масюгино. Прием будет вестись с 09:00 до 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.