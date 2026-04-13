В Клину после ремонта заработал фельдшерско-акушерский пункт

Он обслуживает жителей 5 населенных пунктов: д. Вьюхово, д. Владыкино, с. Захарово, д. Бортниково, д. Титково — в общей сложности, более 270 человек, включая детей.

«Благодаря ремонту, жители села Захарова и ближайших населенных пунктов смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В ФАПе пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист, также проводится диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В здании ФАПа полностью заменили все инженерные системы, провели внутреннюю отделку помещений, заменили окна и двери, создали комфортную зону ожидания приема, установили новую мебель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по модернизации поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), их оснащения, капитальный ремонт — все это приоритетные направления в развитии системы здравоохранения в Московской области. Инвестиции в отрасль будут продолжаться.

«Сегодня мы коснемся всего, что связано со здравоохранением. <…> Знаю, что сегодня на территориях, в городских округах главные врачи также присутствуют, также имеют возможность участвовать во всем том, что важно для человека, развития Московской области. Вы знаете, что национальным проектом предусмотрены большие, заметные инвестиции и в первичное звено, большая программа модернизации поликлиник, ФАПов, их оснащения и, конечно, большая программа капитального ремонта. Все это наш приоритет», — сказал Воробьев.