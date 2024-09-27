В Клину открылась школа паллиативного пациента

В Московской области начали работу школы для обучения родственников паллиативных пациентов правильному уходу за ними в домашних условиях. Клинская больница одна из первых переняла инициативу регионального Министерства здравоохранения и открыла обучающие курсы на базе отделения паллиативной помощи в поселке Зубово в городском округе Клин, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Школа была создана для того, чтобы улучшить неизлечимым пациентам качество жизни. В стационаре за ними ведется профессиональный уход. Но затем больные выписываются. И у них, и у родственников встает закономерный вопрос: „ А что делать дальше?» — рассказывает Олег Дубников, заведующий отделением паллиативной помощи Клинской больницы.

Занятия начались в июле и сейчас проводятся ежемесячно. На уроках обучают базовым основам: как правильно поднять лежачего больного, чтобы не навредить ему, как контролировать боль, мыть, поить и кормить. Обучение разделено на темы. Каждый раз здесь осваивают новый навык.

«Люди выбирают, что для них больше подходит. Например, если пациент лежачий, но не нуждается в обезболивании, то родственники могли эту тему пропустить. А вот, например, послушать лекцию о том, как вести себя с больными, которые перестали говорить, они придут, потому что им это ближе», — поясняет Олег Дубников.

И даже после выписки родные паллиативных пациентов всегда могут обратиться за советом в отделение — здесь обязательно помогут.

Школа паллиативного пациента еще только в начале становления. Но, несомненно, будет развиваться. Польза от практических занятий очевидна всем. И медикам, и родственникам, и пациентам. Сейчас на каждое занятие сюда приходят пока не больше 5 человек. Хотя неизлечимо больных жителей в округе более сотни.

Занятия в школе проводятся в последнюю среду месяца. Начало в 14 часов. Предварительной записи не требуется. Узнать расписание и темы мероприятий Школы можно на официальном сайте о паллиативной помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.