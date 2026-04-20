В Истре ввели в работу С-дугу для сложных операций

Новое рентгенохирургическое оборудование класса «С-дуга» начали использовать в Истринской клинической больнице в Подмосковье. Аппарат установили в операционном блоке главного корпуса на улице Спортивной и применяют во время хирургических вмешательств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Передвижной рентгеновский аппарат относится к классу тяжелого медицинского оборудования и предназначен для работы непосредственно во время операций. Он обеспечивает визуальный контроль действий хирурга в режиме реального времени.

С-дуга применяется при травматологических, ортопедических, сосудистых и нейрохирургических вмешательствах, где требуется высокая точность. Оборудование позволяет получать четкое изображение и снижает лучевую нагрузку на пациентов и медицинский персонал.

«Чем хорош этот аппарат, который мы получили? Это, несомненно, его низкодозовая нагрузка, меньше излучение, что, в первую очередь, для пациентов большой плюс. Ну и, конечно, нашим врачам, которые работают с этим аппаратом каждый день. И, конечно, визуализация — более четкая, ясная, расширенная программой, что облегчит работу врачам и обеспечит качественную медицинскую помощь», — прокомментировал заместитель главного врача Истринской больницы по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.

Аппарат прошел сборку, пуско-наладочные работы, настройку программного обеспечения и обучение персонала. В настоящее время оборудование уже используется в операционном блоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.