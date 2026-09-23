В Истре онколог Дарья Каминская два месяца ведет прием в поликлинике № 1

Врач-онколог Дарья Каминская около двух месяцев принимает пациентов во взрослой поликлинике № 1 Истринской больницы. Это ее первое место работы после ординатуры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дарья Каминская окончила Башкирский государственный медицинский университет и прошла ординатуру по онкологии в московской Боткинской больнице. За время работы в Истре она уже получила благодарности от пациентов.

Интерес к медицине у Дарьи появился еще в школе: мать поддерживала ее стремление учиться, а сама она углубленно занималась химией и биологией. Врач выбрала онкологию из-за возможности развиваться в науке и разбираться в сложных случаях. По словам Каминской, коллектив Истринской больницы тепло ее принял. Главным в работе она считает внимательное и чуткое отношение к каждому пациенту.

«Проходите вовремя диспансеризацию обязательно», — напомнила врач.

Каминская отметила рост числа онкологических заболеваний и рекомендовала женщинам проходить маммографию после 40 лет, УЗИ — раньше, а всем пациентам — колоноскопию. Записаться к онкологу во взрослой поликлинике № 1 можно через лечащего врача.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.