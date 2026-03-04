В Химках поздравили сотрудниц скорой помощи с наступающим 8 Марта

4 марта в преддверии Международного женского дня глава Химок Инна Федотова посетила Химкинскую подстанцию скорой помощи. Чтобы не отвлекать медиков от работы, встречу провели утром, во время пересменки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вы — не только высококвалифицированные специалисты, но и настоящие женщины-герои, которые ежедневно проявляют мужество и стойкость в своей работе. Ваш труд требует не только профессиональных знаний и умений, но и огромного личного мужества, выдержки и самоотдачи. Спасибо за вашу преданность делу и готовность в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — подчеркнула Инна Федотова.

К поздравлениям присоединились заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и воспитанники военно-патриотического клуба «Сова». Медикам пожелали здоровья, благополучия и семейного тепла, а главное — спокойных смен и благодарных пациентов.

«Особенно хочется сказать слова благодарности женщинам, которые встречают праздник на смене — в машинах скорой помощи, на вызовах, рядом с теми, кому нужна помощь. Вы ежедневно дарите людям самое ценное — надежду и жизнь. Пусть в вашей работе будет больше спокойных дней, а дома вас всегда ждут тепло, забота и любовь!» — отметил Александр Васильев.

Сегодня в структуре подстанции — 15 бригад: реанимационные, педиатрические, врачебные и фельдшерские. В прошлом году специалисты приняли почти 85 тысяч вызовов. Это ежедневная работа на пределе ответственности — за жизнь и здоровье жителей округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.