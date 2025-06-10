В Электростали прошла выездная донорская акция

Сегодня на базе молодежного центра Электростали прошла выездная донорская акция Московского областного центра крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сдать кровь в этот раз пришли 92 человека. После обследования медицинская бригада Московского областного центра крови допустила к кроводаче 77 доноров. Собранная кровь отправится в лечебные учреждения Подмосковья для помощи пациентам, которым необходимо переливание крови. В этот день благодаря донорам удалось заготовить почти 35 литров крови.

Донорские акции Московского областного центра крови в нашем городе проходят каждый месяц. Стать донором может каждый желающий в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний. В Электростали для удобства действует предварительная запись на официальном сайте Доноры Подмосковья. Она открывается за несколько дней до акции. Следующая такая акция состоится 10 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024 года поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.