В Электростали прошла выездная донорская акция центра крови Подмосковья

13 мая в городском округе Электросталь на базе Молодежного центра состоялась выездная донорская акция Московского областного центра крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот раз сдать кровь пришли 74 человека. Медицинская бригада Московского областного центра крови провела обследование и допустила к кроводаче 60 доноров. Всего удалось собрать около 27 литров крови. Собранная кровь отправится в лечебные учреждения Московской области для помощи пациентам, которым необходимо переливание крови.

Выездные донорские акции Московского областного центра крови проходят регулярно. Стать донором может каждый желающий в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний.

В Электростали для удобства действует предварительная запись на официальном сайте Доноры Подмосковья. Она открывается за несколько дней до акции. Также для доноров Электростали был создан специальный телеграм-канал Donormo. Электросталь, где можно узнать актуальную информацию о следующих акциях и других новостях, связанных с донорством.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.