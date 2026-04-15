В Электростали открыли после капремонта детскую поликлинику №2

Педиатрическое отделение поликлиники №2 в Электростали возобновило прием пациентов после капитального ремонта. В обновленном здании медицинскую помощь смогут получать около 9 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В филиале детской поликлиники полностью обновили входную группу и провели внутреннюю отделку помещений. Рабочие заменили окна и двери, напольные и потолочные покрытия, установили новую мебель и оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов и их родителей.

«В Московской области продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Это необходимо для повышения качества и доступности медицинской помощи населению. Сегодня после капитального ремонта заработало педиатрическое отделение поликлиники №2 в Электростали. Медицинскую помощь в обновленной поликлинике получают порядка 9 тыс. детей. Прием ведут 4 врача-педиатра», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену. В здании оборудованы кабинеты профилактики, вакцинации, медицинского массажа, неотложной помощи и кабинет «Справка в один шаг».

Записаться на прием можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/start), а также с помощью чат-бота в MAX. Педиатрическое отделение находится по адресу: Московская область, город Электросталь, проспект Ленина, дом 10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.